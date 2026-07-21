Le scandale des dépenses «spéciales» grandit en Ontario

Les partis d’opposition estiment que la démission d’un ministre et les excuses du premier ministre Doug Ford au nom des membres de son caucus qui ont utilisé l’argent des contribuables pour des raisons qu’il juge lui-même «inacceptables» ne sont pas suffisantes.

Le premier ministre Doug Ford s’est excusé, le 20 juillet, au nom de ses ministres et des membres torontois de son caucus qui ont profité d’une disposition législative pour faire rembourser leurs frais d’hébergement dans la Ville-Reine en utilisant l’argent des contribuables.

16 députés

Cette option sur les dépenses liées aux «circonstances spéciales» permet aux députés provinciaux qui résident à moins de 50 kilomètres de Queen’s Park de réserver des séjours à l’hôtel en cas d’intempéries les empêchant de se déplacer, comme une tempête de neige, ou de séances nocturnes à l’Assemblée législative.

Cette disposition, que le gouvernement ontarien compte maintenant éliminer, a été utilisée par 16 députés progressistes-conservateurs de la région du Grand Toronto au cours des trois dernières années.

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux, Stan Cho, a remis sa démission au premier ministre, le vendredi 17 juillet, après que les relevés publics de dépenses des députés aient révélé qu’il avait demandé des remboursements de plus de 16 000 $ en frais d’hôtel à Toronto entre 2023 et 2026, alors qu’il habite à seulement 6 km de Queen’s Park.