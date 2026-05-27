Inconduites au conseil municipal: l’Ontario adopte enfin une loi

Après des années de tergiversation, le gouvernement de l’Ontario a enfin adopté une loi pour encadrer les inconduites au sein des conseils municipaux.

«Enfin», parce que le gouvernement de Doug Ford promet une telle législation depuis plusieurs années.

La réforme a franchi l’étape de la troisième lecture et est sur le point d’être adoptée, après avoir reçu l’appui de tous les principaux partis de l’Ontario.

Élections municipales en octobre

Déposé pour la première fois sous sa forme actuelle en mai 2025, le projet de loi avait fait l’objet d’audiences publiques menées à travers la province et d’une étude en comité parlementaire, au cours de l’été dernier, mais était resté en suspens, depuis.

Il a finalement été adopté à la quasi-unanimité; seule la députée indépendante Bobbi Ann Brady s’y est opposée.