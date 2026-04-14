Projets «médiocres» financés: l’Ontario garde secrètes les évaluations

Le ministre du Travail David Piccini, qui fait toujours l’objet d’une enquête d’éthique, préfère garder secrètes les évaluations faites par son ministère des projets soumis dans le cadre du controversé Fonds de développement des compétences.

Le ministre du Travail a indiqué qu’il continuera de garder secrètes les évaluations faites par ses fonctionnaires dans le cadre de ce fonds de 2,5 milliards $, malgré les critiques formulées l’automne dernier par la vérificatrice générale de l’Ontario et l’enquête d’éthique en cours de la commissaire à l’intégrité de la province.

«Nous ne publierons pas les évaluations des demandes. Il s’agit d’un travail important que nous effectuons avec les fonctionnaires», a répondu David Piccini, lorsque questionné à ce sujet par un journaliste, cette semaine.

Des centaines de millions de dollars

La vérificatrice générale, Shelley Spence, a révélé en octobre dernier que le processus de sélection derrière l’octroi, par le gouvernement de Doug Ford, de centaines de millions de dollars provenant du Fonds de développement des compétences, n’était «pas juste, transparent ou responsable».

Le ministre David Piccini avait décidé d’outrepasser les évaluations de son propre ministère et de financer des projets qui avaient été classés aux rangs «faible» et médiocre», au détriment d’idées de plus grande qualité, selon la VG.