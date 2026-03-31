Réforme de l’accès à l’info: «Cela devrait inquiéter tous les Ontariens»

Le gouvernement Ford a officialisé sur papier son intention de légiférer pour exempter le premier ministre et son cabinet ministériel de la Loi sur l’accès à l’information. Les experts disent que le plan brime les droits démocratiques fondamentaux des Ontariens.

Le ministre des Finances Peter Bethlenfalvy a déposé son projet de loi visant à faire adopter le budget de la province, le 26 mars.

Il a aussi inclus plusieurs autres mesures législatives dans ce document, y compris la modernisation de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Depuis près de 40 ans, celle-ci permet aux Ontariens d’accéder à des documents importants de la part des institutions publiques.

Elle peut s’avérer une ressource essentielle pour les membres du public, les journalistes, les avocats, les chercheurs et les partis politiques de l’opposition.