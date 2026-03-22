Ford aux revendeurs de billets: «Vos jours d’escroquerie sont révolus»

Le gouvernement ontarien prévoit finalement interdire la revente de billets pour des concerts et des événements sportifs à un prix supérieur à leur prix initial.

La province a annoncé vendredi qu’elle préparait des modifications législatives qui rendraient illégale la revente de billets à but lucratif, une politique similaire que le gouvernement libéral de Kathleen Wynne avait préparée avant que le gouvernement Ford ne l’annule.

«Vos jours d’escroquerie sont révolus», a lancé le premier ministre ontarien Doug Ford.

Changement de ton

«Avec ces nouvelles mesures, les consommateurs n’auront plus à craindre de se faire arnaquer sur le marché de la revente de billets, et davantage de familles et d’amateurs de spectacles auront la chance d’aller voir leur groupe préféré ou leur équipe sportive en action», a indiqué le ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement, Stephen Crawford.

N’empêche, le ministre Crawford avait indiqué au Droit, l’automne dernier, que «nous avons une réglementation assez stricte en Ontario».