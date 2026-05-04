Accès à l’info: vers une contestation judiciaire en Ontario

Un groupe de défense des droits démocratiques prévoit de déposer un recours constitutionnel contre la réforme de la Loi sur l’accès à l’information en Ontario.

L’organisme Democracy Watch, un groupe sans but lucratif basé à Ottawa qui préconise la responsabilisation gouvernementale, prévoit contester en cours une mesure incluse dans le budget de 2026 du gouvernement de Doug Ford, adoptée la semaine dernière, qui réduit considérablement l’accès aux documents en Ontario.

«Les changements que le gouvernement Ford a imposés à l’Assemblée législative sont dangereusement antidémocratiques et rendront les décisions et les actions des ministres beaucoup plus secrètes, ce qui entraînera encore plus de corruption, de gaspillage de fonds publics et d’autres abus de pouvoir», a déclaré le co-fondateur du groupe, Duff Conacher.

L’organisme a tenté en vain d’obtenir une injonction, la semaine dernière, avant que le projet de loi ne reçoive la sanction royale et ne devienne loi.

Documents des ministres

Democracy Watch a dans sa mire les changements apportés par le gouvernement ontarien à la Loi sur l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.