Accès à l’information: le gouvernement Ford bâillonne l’opposition et adopte sa loi

Le premier ministre, son cabinet ministériel et tous leurs employés de bureau seront maintenant exemptés de la Loi sur l’accès à l’information, alors que le gouvernement a bâillonné les partis d’opposition pour adopter plus rapidement son projet de loi controversé.

Le gouvernement de Doug Ford a convoqué une séance nocturne, mercredi soir, pour tenir les dernières heures de débat sur le projet de loi 97, un document législatif omnibus qui comprend le budget annuel de la province, mais aussi la réforme de la Loi sur l’accès à l’information.

Cette décision de tenir une séance de débat au cours de la nuit est survenue après une autre tactique du gouvernement, la veille, visant à accélérer l’adoption du projet de loi en outrepassant les audiences publiques du comité parlementaire.

À Queen’s Park, le gouvernement majoritaire de Doug Ford a facilement adopté le projet de loi qui réduira considérablement le système d’accès aux documents en Ontario, jeudi, avec 57 voix en faveur, et 33 contre.

Durant la période de vote en chambre, l’opposition a bruyamment scandé «F-O-I», soit le sigle anglophone (freedom of information) communément utilisé pour décrire la Loi sur l’accès à l’information.