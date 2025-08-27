Inconduites au Conseil municipal: le gouvernement Ford refuse d’impliquer les tribunaux

Malgré le consensus, le gouvernement ontarien persiste et signe: si un élu municipal commet des inconduites au travail, ce sont ses collègues autour de la table du Conseil qui devront décider unanimement s’il peut conserver son siège, et non un juge.

Des députés provinciaux étaient à Queen’s Park mardi pour étudier, article par article, le projet de loi du gouvernement de Doug Ford visant à encadrer les inconduites au sein des conseils municipaux.

Cette étape survient à la suite d’audiences publiques menées à travers l’Ontario cet été, pour consulter les communautés à ce sujet.

Les témoins qui y ont participé étaient quasi unanimes: les conseillers municipaux ne devraient pas être responsables du sort de leur collègue accusé d’inconduites.

C’est pourtant ce que propose le projet de loi dans sa forme actuelle.