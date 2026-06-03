Les élus ontariens seront «extrêmement occupés» durant leur longue pause estivale

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L'édifice de l'Assemblée législative de l'Ontario, à Toronto. Photo: Émilie Gougeon-Pelletier, Le Droit
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Publié 03/06/2026 par Émilie Gougeon-Pelletier

Le gouvernement de Doug Ford a décidé de lever l’Assemblée législative avec deux jours d’avance, ce mardi 2 juin, et a annoncé que la pause estivale se déroulera jusqu’au 27 octobre, soit le lendemain des élections municipales en Ontario.

Les élus n’ont passé que 30 jours à proposer, débattre et adopter des projets de loi à Queen’s Park au cours de la dernière session, qui faisait suite à une pause d’hiver elle aussi prolongée, ayant duré 14 semaines.

La session devait se terminer le 4 juin, mais le gouvernement a décidé de clore les travaux deux jours plus tôt.

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Doug Ford affirme travailler du matin au soir. Photo: gouvernement de l’Ontario

«Extrêmement occupés»

«Les députés seront extrêmement occupés» cet été, a plaidé le leader parlementaire du Parti progressiste-conservateur, Steve Clark.

«Ils participeront à deux congrès législatifs, ainsi qu’à celui de l’Association des municipalités de l’Ontario. Ils seront donc très occupés. Vous verrez les députés provinciaux dans leurs circonscriptions et en commissions parlementaires tout au long de l’été», a-t-il assuré.

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Steve Clark a expliqué que le gouvernement ne veut pas «interférer» avec les élections municipales de l’Ontario, prévues le 26 octobre.

Décisions et rencontres

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a insisté en disant que les membres de son caucus travaillent plus fort que jamais durant ces pauses.

«Les commissions siègent toujours, le gouvernement continue de fonctionner, et nous continuons de prendre des décisions par décret ministériel», a dit Doug Ford.

«Plutôt que de rester assis ici à nous disputer, nous allons aller à la rencontre des citoyens et leur parler.»

Indignation

La longue pause estivale à venir a suscité l’indignation des partis d’opposition.

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La cheffe de l’opposition officielle, Marit Stiles, a soutenu que le gouvernement s’ingère constamment dans les affaires municipales, particulièrement à Toronto, et que l’explication de Steve Clark est «un prétexte» pour se soustraire à ses responsabilités.

Élections en Ontario
La cheffe du Nouveau Parti démocratique, Marit Stiles. Photo: Julien Cayouette, Francopresse

«Je crois que les Ontariens s’attendent à ce que le gouvernement et chacun de ses membres élus se retroussent les manches et travaillent aussi dur qu’eux au quotidien. Ce gouvernement a tellement hâte de prendre une pause, parce qu’ils savent que nous exigeons des comptes de leur part chaque jour en chambre», a indiqué la Néo-Démocrate.

«Ce premier ministre a profité des 29 jours dont il disposait pour s’offrir un jet privé de luxe aux frais du contribuable. Il s’en est servi pour dissimuler ses relevés téléphoniques et se soustraire au regard des Ontariens», a affirmé Marit Stiles, faisant référence à la réforme de la Loi sur l’accès à l’information du gouvernement.

«Doug Ford ne supporte pas la pressions»

«C’est inacceptable», a quant à lui déclaré le chef intérimaire du Parti libéral de l’Ontario, John Fraser, accusant lui aussi le gouvernement Ford de ne pas vouloir faire face à ses responsabilités législatives.

«La seule raison pour laquelle ils imposent cette pause, c’est que Doug Ford ne supporte pas la pression. Ça n’a rien à voir avec les élections municipales», a martelé John Fraser.

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Éthique de travail

Le chef du Parti vert, Mike Schreiner, dit ne pas voir le lien entre les travaux parlementaires à Queen’s Park et le scrutin municipal d’octobre.

«Je ne vois pas en quoi l’Assemblée législative influence les élections municipales. Et ce gouvernement n’a aucun scrupule à s’immiscer constamment dans les affaires des municipalités, de toute façon.»

Le premier ministre Ford a rétorqué que «personne ne peut remettre en question [son] éthique de travail»… «Je suis débordé. Je travaille à partir de 9h du matin et je ne rentre pas avant minuit, tous les soirs.»

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