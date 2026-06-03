Les élus ontariens seront «extrêmement occupés» durant leur longue pause estivale

Le gouvernement de Doug Ford a décidé de lever l’Assemblée législative avec deux jours d’avance, ce mardi 2 juin, et a annoncé que la pause estivale se déroulera jusqu’au 27 octobre, soit le lendemain des élections municipales en Ontario.

Les élus n’ont passé que 30 jours à proposer, débattre et adopter des projets de loi à Queen’s Park au cours de la dernière session, qui faisait suite à une pause d’hiver elle aussi prolongée, ayant duré 14 semaines.

La session devait se terminer le 4 juin, mais le gouvernement a décidé de clore les travaux deux jours plus tôt.

«Extrêmement occupés»

«Les députés seront extrêmement occupés» cet été, a plaidé le leader parlementaire du Parti progressiste-conservateur, Steve Clark.

«Ils participeront à deux congrès législatifs, ainsi qu’à celui de l’Association des municipalités de l’Ontario. Ils seront donc très occupés. Vous verrez les députés provinciaux dans leurs circonscriptions et en commissions parlementaires tout au long de l’été», a-t-il assuré.