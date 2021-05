L’ombre de Rosa : Fernande Chouinard veut ramener les morts

L’action se déroule pendant une semaine

Fernande Chouinard écrit que Jak porte depuis vingt ans la douleur traînée après la mort de Rosa «comme une ceinture de crin». Son corps porte «le souvenir d’un visage aimé et les traces d’un combat inachevé».

L’action ou la non-action se déroule pendant une semaine dans le Café Yasmine où resurgissent certaines figures oubliées.

Jak y arrive, convaincu de son choix, certain qu’il n’est pas un assassin, mais un justicier. Hanté par des événements et des sentiments passés, il se sent petit à petit détourner de sa cible, celle de retrouver le soldat qui a tué Rosa et lui faire subir le même sort.

Petites réflexions de Fernande Chouinard

Fernande Chouinard excelle dans l’art de glisser en douce, ici et là, des petites réflexions comme «L’amitié, la vraie, résiste aux démesures de l’histoire.» Ou encore: «On ne ramène pas les morts en les racontant. Une amitié non plus.»

Le meurtre de Rosa a été camouflé sous un arrêt cardiaque. Jak est convaincu qu’il ne peut compter que sur lui-même pour régler ses comptes puisque la justice a déjà étouffé le crime.