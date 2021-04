Quand l’éditeur accole à un titre les étiquettes hashtag #famille, #amitiéamoureuse et #s’accepter, et que ce roman s’intitule Tout va bien, on devine que tout n’ira probablement pas bien. Nina LaCour est l’autrice de We Are Okay (titre original anglais) et elle aime laisser flotter plein de non-dits.

Selon Nina Lacour, c’est quelques mois après la mort de son grand-père que son épouse lui a lancé l’idée d’écrire un roman sur une fille qui habite près d’Ocean Beach (San Francisco) avec son grand-père.

Époque de désenchantement

Hormis son penchant pour les blagues et les jeux de cartes, le grand-père de la romancière a peu de points communs avec le Grandpa de Tout va bien.

Nina LaCour l’a écrit à une époque de bouleversement et de désenchantement qui contrastait violemment avec l’amour magique de sa nouvelle famille.

Personnage principal, Marine a près de trois ans lorsque sa mère meurt; elle est élevée par son Grandpa qui l’appelle Matelot. Quand ce dernier disparaît dans une noyade, Marine quitte Ocean Beach sans prévenir, même pas sa meilleure amie Mabel, qu’elle aime peut-être trop…