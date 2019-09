L’ombre dans l’art ou l’art de l’ombre

Artistes bien connus



C’est à partir de la Renaissance que commence la mise en lumière de l’ombre dans les tableaux sélectionnés à cette fin. C’est ainsi, selon la Fondation, que l’on retrouve des œuvres d’artistes bien connus comme «Rembrandt, Delacroix, Monet, Dali, Magritte, Picasso, Man Ray, Boltanski ou encore Warhol, qui offrent un fantastique panorama de cette ombre au tableau. Bien plus qu’une exposition, une révélation à l’œuvre.»

Il n’y a plus qu’à découvrir la façon dont les artistes utilisent l’ombre pour mettre en lumière les représentations ou les réalisations de leurs œuvres. Les œuvres exposées parlaient d’elles-mêmes aux visiteurs du musée de Lausanne et le font aussi aux lecteurs de l’ouvrage d’accompagnement de l’exposition, qui bénéficie en plus de textes explicatifs.

Une page d’histoire de l’art, inconnue la plupart du temps, se dessine ainsi progressivement et ouvre des horizons qui passaient inaperçus, en restant dans l’ombre.

Contrastes

Ce que les artistes cherchent à obtenir en faisant appel à l’ombre, c’est l’effet de contraste qui donne à la fois une impression de réalisme, car l’ombre est une réalité intéressante à un grand nombre de situations, et une mise en lumière de cette réalité qu’ils reproduisent.

C’est l’intérêt du parcours d’une telle exposition ou de la «lecture» de l’ouvrage qui accompagne celle-ci.