Loi sur les langues officielles : 6 secrets pour éviter la crise de la cinquantaine

6 – Inclure l’immigration

À inclure dans la Partie VII de la LLO (qui demande au gouvernement fédéral de prendre des mesures positives pour le développement des minorités): des dispositions qui encouragent davantage de politiques en matière d’immigration francophone, «question de bonifier les cibles déjà trop modestes», propose-t-il.

Viendraient s’y greffer des mécanismes de soutien pour les communautés d’accueil et les nouveaux arrivants.

7 et 8 – Finalement…

M. Larocque a ajouté deux autres points qu’il croit également essentiels.

Le premier: enchâsser le programme de contestation judiciaire dans la LLO pour éviter qu’un autre gouvernement l’élimine.

Le deuxième: assurer que la loi soit périodiquement révisée, par exemple tous les 10 ans «pour ne pas qu’on attende un autre 31 ans avant la refonte de la loi».

François Larocque est titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques, diplômé en philosophie et en droit. Il était le conférencier à l’assemblée générale annuelle de l’Institut franco-ontarien le 25 octobre. Il a choisi ses points parmi les rapports des comités sur les langues officielles du parlement et du Sénat, ainsi que le texte de loi présenté par la Fédération des communautés francophones et acadienne.