Deux visions se sont affrontées en comité parlementaire sur le début de l’étude du projet de loi C-34 sur la sécurité numérique: d’un côté, son renforcement et son adoption rapide et de l’autre, une atteinte à la liberté d’expression.

Le projet de loi sur la sécurité numérique crée déjà des frictions. Débarqué au Comité permanent du patrimoine canadien le 17 novembre, le projet de loi C-34 doit fixer les modalités pour protéger les mineurs en ligne, prévenir et réguler les préjudices qui leur sont déjà causés.

Les intervenants, comme les députés, ont tous reconnu la nécessité de protéger les jeunes en ligne, mais ils divergent sur les moyens. Deux camps clairs se sont dessinés: les Libéraux qui veulent voir le projet de loi adopté; puis les Conservateurs qui font valoir une atteinte à la liberté d’expression. La création d’une Commission sur la sécurité numérique serait la cause principale de cette violation, disent-ils.

Les données évoquées en comité ont désarmé plus d’un député: la vice-présidente de la ligne téléphonique canadienne Jeunesse, j’écoute, Jenny Yuen, a fait état d’une augmentation de 43% des conversations sur le suicide chez les 12 ans et moins, avec 3,7 millions d’interactions en 2025.

La liberté d’expression invitée dans le débat

Pour Josh Dehaas, directeur du contentieux par intérim de Canadian Constitution Foundation, le premier risque qu’il voit à C-34 est de «prêcher par excès de prudence» et de censurer des propos légaux.