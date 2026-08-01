Interdire les réseaux sociaux aux jeunes: une bonne idée?

Les effets des réseaux sociaux sur les jeunes sont préoccupants et de plus en plus de pays à travers le monde adoptent des lois pour en restreindre l’accès aux mineurs.

Cette stratégie comporte toutefois plusieurs lacunes.

Les dangers que posent les réseaux sociaux pour les jeunes sont bien connus. Par exemple, une étude réalisée en 2025 a révélé que les enfants qui y sont actifs sont deux fois plus à risque que les autres de rapporter des symptômes de dépression ou d’anxiété.

En réaction à ces préoccupations grandissantes, des pays ont décidé d’agir.

C’est l’Australie qui a démarré le bal en décembre 2025 en interdisant l’accès à ces applications aux moins de 16 ans. La loi australienne exige maintenant des compagnies de réseaux sociaux qu’elles prennent des mesures raisonnables pour empêcher les jeunes d’utiliser leur plateforme.