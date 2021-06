Des deuils reportés

Les funérailles reportées sont légion au Québec, comme l’a constaté le chercheur Jean-Marc Barreau. Lors de son enquête réalisée à distance auprès de 103 familles, la majorité a avoué avoir préféré reporter les funérailles (67%) et que cela se déroule de manière traditionnelle (75%) — à noter, 81 % des personnes interrogées étaient des femmes et 72% avaient 50 ans et plus.

Trois facteurs principaux viennent perturber le processus de deuil: les limites au nombre de participants, la distanciation sociale et l’absence de chaleur humaine ressentie. «Ne pas pouvoir accueillir toute la parenté aux funérailles, cela complique les choses et divise les familles», relève le professeur adjoint à l’Institut d’études religieuses de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal.

La pandémie a poussé certaines familles à s’adapter et à vivre les évènements en numérique avec des rencontres familiales virtuelles. Le chercheur constate toutefois que le virage numérique n’est pas encore pris au Québec. «Les familles affirment éprouver le besoin d’être entourées physiquement et de se retrouver largement pour passer à travers la résolution du deuil.»

Refus de faire le deuil

Son enquête menée auprès de 51 directeurs d’établissements funéraires et 89 employés sur les adaptations en temps de pandémie montre une scission autour des funérailles virtuelles bimodales – qui combinent rencontres en présence et virtuelles.

Il existe aussi une fracture entre la jeune génération et la plus ancienne face aux services en ligne. «Il y a un clivage transversal et générationnel», soutient-il. Et la charge de ces professionnels s’est accrue avec la crise en raison de la distanciation sociale, des mesures sanitaires et de la détresse des familles.