Les 5 étapes du deuil: un concept à repenser

L’ordre peut changer

Un an après sa mort en 2004, Elizabeth Kübler-Ross et son co-auteur David Kessler, reconnaissaient, dans le livre On Grief and Grieving (Sur le chagrin et sur le deuil), que les cinq phases ne sont pas nécessairement des arrêts linéaires sur une ligne du temps.

Elles ne seront pas vécues par tous, et leur ordre peut changer.

* * *

Ce texte est une adaptation du billet rédigé en anglais par Ada McVean, publié sur le site de l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill.