Parce que Marc recevait des prestations d’aide sociale de la ville de Windsor, c’est elle qui assume les coûts des funérailles. Les règlements de la ville l’obligent à le faire dans une limite de 30 jours. C’est la municipalité qui impose donc un horaire.

Dix personnes, pas une de plus

Les cendres de Marc seront enterrées près du cercueil de son père dans le cimetière Saint-Simon et Saint-Jude, à Belle Rivière le 17 mai. Encore là, seulement dix personnes seront admises, y compris le ministre du culte.

Fernande Boismier a soigneusement dressé une liste et a demandé à Melady si elle pouvait avoir onze personnes au lieu de dix. On lui a aussitôt répondu: «No way, we would get a fine!»

Amateur de hockey, Marc Boismier était un partisan des Red Wings de Detroit et des Spitfires de Windsor. Sa meilleure amie Julie Rassin fait partie des proches invités au salon funéraire et à la cérémonie au cimetière.

Faire une croix sur son deuil

Une célébration de la vie devra attendre. Elle pourra avoir lieu seulement lorsque les conditions de déconfinement le permettront.