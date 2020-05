L’incertitude mine la reprise économique canadienne post-pandémie

Jean-Paul Lam souligne que cet impact se fera ressentir sur tout le pays. «Si la demande pour cette ressource demeure basse et que les prix ne remontent pas, on s’attend à ce que ce choc perdure et affaiblisse l’économie du Canada bien après la fin de la pandémie.»

L’avenir des finances publiques

Ottawa a consacré des milliards de dollars pour aider la population et les entreprises à survivre au cours de cette crise. Quels effets auront ces dépenses majeures sur les dépenses publiques? Y a-t-il une limite à ne pas franchir pour que l’entaille sur le budget fédéral n’entraîne pas des conséquences dont il sera difficile de se relever?

«La ligne, le gouvernement de Terre-Neuve a réalisé où elle était quand, il y a un mois, plus personne n’a voulu leur prêter d’argent, indique Pierre-Marcel Desjardins. Elle est là, la ligne. La ligne, c’est le jour où on ne peut plus emprunter. À l’heure actuelle, je pense qu’on est loin de cette ligne-là.»

L’économiste acadien fait valoir que le fédéral est en bonne position pour faire face à la récession qui s’en vient inévitablement.

«Si on peut retrouver un rythme de croisière, une croissance dans deux ou trois ans, ce qui est quand même assez possible, ça nous permettrait de réduire notre niveau d’endettement par rapport à notre PIB, ce qui ferait en sorte qu’on n’aurait peut-être pas besoin de mesures — appelons-les d’austérité — mais de réductions importantes des dépenses gouvernementales.»