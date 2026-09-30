L’homme aux mille peaux: entre silences, confidences et vengeances

Dans son nouveau roman intitulé L’homme aux mille peaux, l’auteur franco-manitobain Ronald Lavallée nous invite à découvrir un Ouest nord-américain et canadien où se confondent rêve de liberté et désir de justice.

L’histoire se déroule entre 1876 et 1897, mais pas de façon linéaire. Si la fin d’un chapitre annonce souvent une suite logique, nous plongeons presque toujours vers un autre temps, un autre lieu, un autre personnage.

Les flash-backs sont nombreux et déroutants. Nous naviguons constamment entre silences, confidences et vengeances.

Chasseur de bisons

L’intrigue nous fait connaître Isidace Lagrâce, dit Couteau, un ancien chasseur de bisons ruiné par la trahison de son associé, et Léo Galli, un ex-policier new-yorkais. Les deux hommes sont unis par une même quête de justice.

Bon an, mal an, Couteau a jadis tué un millier de bisons, d’où le titre du roman.