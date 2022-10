Fête du bison chez les Bélanger, dans le Nord de l’Ontario

La soirée s’est terminée dans l’ambiance d’un encan.

50 ans de Bison du Nord

En 1972, Pierre Bélanger achète son premier bison: une femelle. Mais il lui faut un mâle pour la reproduction. Élever du bison est une nouveauté à l’époque. Les mois passent et Pierre n’en trouve pas!

Un an plus tard, on annonce qu’il y en a six à vendre dans la région de Montréal. Mais Pierre Bélanger n’en veut qu’un. Après deux jours d’âpres négociations, malgré lui, il achète les six mâles. Ainsi, au cours des années, le troupeau grandit grâce aux acquisitions et à la reproduction.

En 2022, Bison du Nord compte 400 animaux sur 665 acres à Earlton. C’est le plus gros élevage de l’Est du Canada.

Dans les années 1980 et 1990, Pierre Bélanger travaille pour mettre sur pied l’Association du bison du Canada et l’Association du bison de l’Ontario, qu’il présidera pendant plusieurs années.