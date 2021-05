L’histoire d’immigration de Zoong Nguyen Sie-Mah, portraitiste du monde

Bien que timide de parler d’elle-même et de son histoire d’immigration, Zoong Nguyen Sie-Mah mène une vie trépidante.

Après avoir immigré au Canada à l’âge de 15 ans, elle a vécu dans les provinces canadiennes du Québec, de l’Ontario et de l’Alberta ainsi qu’aux États-Unis, en Arabie Saoudite et elle en passe!

C’est tout de même à Calgary, où son mari et elle ont posé leurs valises en 2005, qu’elle a entamé sa deuxième carrière, creusant un peu plus loin dans le domaine artistique.

«Je vois la beauté partout!»

«J’ai soif de tout! Je vois la beauté partout!» s’enthousiasme Zoong, dont les œuvres peuvent être consultées sur son site Web. Cette beauté, elle la nourrit aujourd’hui avec voracité en peignant des natures mortes, des portraits ou des scènes de vie quotidienne.

D’origine vietnamienne, l’artiste raconte ses souvenirs d’enfance et la manière dont son besoin de créer s’est épanoui: «Durant mon enfance, durant la guerre, tout était supprimé. Il y avait des morts et des tanks. L’art était là, mais personne n’avait le temps ou le budget. On ne consommait pas beaucoup l’art.»