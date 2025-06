L’évolution du langage par les outils

Au cours des derniers millions d’années, l’humain a dû apprendre à tailler des outils de plus en plus complexes. Mais il lui a aussi fallu apprendre à enseigner comment tailler ces outils. Si on peut retracer l’histoire des outils, peut-on déduire l’histoire de notre capacité à communiquer?

C’est la question à laquelle ont tenté de répondre deux archéologues européens, Francesco d’Errico, de l’Université de Bordeaux, en France, et Ivan Collagè, de l’Université pontificale, à Rome.

Ils ont choisi d’analyser l’évolution de 103 «traits culturels», allant du type spécifique d’outil de pierre jusqu’aux pratiques funéraires en passant par les couleurs utilisées pour des dessins dans les cavernes.

Expliquer les étapes

À l’évidence, certains de ces traits nécessitent un apprentissage plus complexe, donc un langage plus complexe.

Leur hypothèse était qu’en décomposant les étapes nécessaires à une tâche, on peut classer chaque tâche par le niveau d’apprentissage qu’elle nécessite lorsqu’on veut l’enseigner à quelqu’un d’autre.