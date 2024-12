Néandertaliens et Homo sapiens: une histoire d’assimilation?

Néandertaliens partis, puis revenus

Cela donne à cette grotte, pour tous ceux qui s’interrogent sur le sort des Néandertaliens, une valeur unique: c’est le seul endroit connu où des Néandertaliens sont partis, puis revenus.

Et l’analyse des couches de suie est assez précise pour que l’on ait pu déterminer qu’il s’était écoulé à peine un an, il y a 54 000 ans, entre l’avant-dernière occupation des Néandertaliens et leur remplacement par des Homo sapiens.

Dès lors, la question des interactions entre les deux groupes se pose, explique Ludovic Slimak, du Centre d’anthropologie et de génomique de Toulouse, auteur principal de l’étude de 2022.

Coopération entre Néandertaliens et Homo sapiens?

Slimak fait partie de ceux qui croient qu’il y a eu coopérations, et non affrontements, entre les deux groupes, sur la base des similitudes entre les types de pointes de flèches utilisées par des groupes séparés par une centaine de kilomètres.

Et aussi, sur la base du fait que les Néandertaliens sont revenus, et ont continué de résider dans cette grotte pendant 12 000 ans, après leur première rencontre avec des Homo sapiens.