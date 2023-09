Leur chiffre fait-il grossir les joueurs de football?

Pour un joueur de football, il existe une façon d’être perçu comme plus gros sur le terrain: porter un gros numéro sur son gilet.

La relation de cause à effet semble douteuse, mais elle fait déjà l’objet d’une croyance chez les joueurs: celui qui porte un plus petit numéro aurait l’air plus mince. Des chercheurs du département de psychologie de l’Université de Californie ont choisi de tester le tout à deux reprises, chez deux groupes de participants.

Chaque fois, même résultat: les joueurs de football portant un gros numéro — entre 80 et 89, dans la première expérience — étaient, en moyenne, perçus comme plus gros que ceux portant un plus petit numéro — entre 10 et 19.

Les «cobayes» qui se faisaient montrer deux images du même joueur portant un gilet avec un numéro différent, ne se rendaient pas compte qu’il s’agissait du même joueur, mais restaient avec cette impression qu’il était plus gros.