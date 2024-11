Les zéolithes, des suppléments miracles?

Les zéolithes, c’est quoi?

En géologie, on appelle zéolithes des substances minérales présentes naturellement dans les roches volcaniques et les cendres. Elles sont composées d’un réseau d’atomes d’aluminium, de silicium et d’oxygène, qui forment une structure cristalline en forme de tétraèdre.

Cette structure particulière crée des pores et des cavités qui permettent aux zéolithes d’échanger certaines molécules avec leur environnement. C’est ce qui leur donne leur grande capacité d’absorption.

Les zéolithes sont d’ailleurs utilisées en agriculture. Elles sont ajoutées au sol afin d’en améliorer les caractéristiques physiques ou chimiques, observaient en 2023 des chercheurs de la Serbie qui avaient réalisé une revue des propriétés de ces substances.

Les zéolithes peuvent également empêcher l’absorption des métaux lourds par les plantes et faciliter leur extraction des eaux usées. Elles sont même utilisées dans l’élevage des porcs, des lapins et de la volaille, où on leur prête des propriétés comme additif alimentaire.

Sont-elles utiles pour l’humain?

La principale particularité associée aux zéolithes est donc leur capacité à détoxifier les sols. C’est de là qu’est venue la tentation d’extrapoler cette particularité aux humains.