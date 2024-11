L’air marin, bon pour la santé respiratoire? Incertain!

Ce sont des observations de ce genre qui avaient inspiré des médecins à mettre au point un appareil permettant aux personnes souffrant de fibrose kystique d’inhaler une solution saline.

Selon une étude parue en 2006 dans le New England Journal of Medicine, l’utilisation de cet appareil pendant un an aurait été associée à une amélioration «modérée» du fonctionnement des poumons et à une diminution du nombre d’épisodes d’infection et d’inflammation pulmonaire aiguë. Cette stratégie est toujours recommandée, notamment aux États-Unis, sur le site de la Fondation pour la fibrose kystique.

De plus, dans leur article de 2021, les chercheurs américains avaient conclu que les niveaux élevés de sels dans l’air de même que le haut niveau d’humidité à proximité de la mer auraient permis de réduire l’incidence de la covid et le nombre de décès dans les régions côtières des États-Unis. Selon les auteurs, l’air salin diminuerait la production de gouttelettes et donc, la transmission du virus.

Un air vraiment plus pur?

Quand on n’évoque pas le sel et l’eau, on se rabat souvent sur la meilleure qualité de l’air des régions côtières pour expliquer ses bienfaits. Dans leur étude de 2019, les chercheurs belges avaient d’ailleurs mesuré que la pollution était moins importante dans les villes situées à moins de 5 km de la mer.

Cependant, des données plus récentes semblent indiquer que l’air marin n’est pas aussi pur qu’on le prétend. Des molécules biogéniques peuvent s’y retrouver lors de la formation des embruns, expliquait en 2019 l’équipe du chercheur Emmanuel Van Acker, de l’Université de Gand en Belgique.