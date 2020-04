Les vaccins perdent plus rapidement leur efficacité qu’on le pense

Le déclin de l’immunité vaccinale n’est toutefois pas un phénomène du «tout ou rien» et un retour d’infection conduit souvent à des symptômes beaucoup moins graves. Pour ajouter à la confusion, deux vaccins essentiels, celui contre le tétanos et celui contre la diphtérie, semblent avoir, eux, une plus grande longévité que celle supposée.

La mémoire immunologique

La question de savoir pourquoi certains vaccins protègent pendant quelques semaines — on pense à celui contre la grippe — et d’autres, toute une vie, fait travailler depuis longtemps les chercheurs.

Cela dépend principalement de la mémoire immunologique qui n’est pas parfaitement comprise et ça reste un des enjeux majeurs de la vaccination, selon l’immunologiste qui est à la tête du projet Human Vaccines Project, Wayne Koff.

Toute la science des vaccins tente donc de reproduire les exploits de la mémoire naturelle du système immunitaire. L’idée est d’imiter sa capacité à réagir au contact d’un agent infectieux, à l’aide d’imitations inoffensives de virus ou de bactéries.

90 jours seulement

Mais combien de temps, cette réaction peut-elle durer après la vaccination? Dans une revue de 11 études récentes sur la durabilité des vaccins antigrippaux parue en 2018, les chercheurs ont conclu que l’efficacité peut disparaître dès 90 jours après la vaccination.