Les tomates à l’aide des panneaux solaires

Pour améliorer l’efficacité des panneaux solaires, ajoutez un peu de tomate.

Plus précisément, du lycopène, qui est le pigment qui donne à la tomate sa couleur rouge.

Le lycopène est un antioxydant

Des chercheurs chinois ont d’abord eu l’idée d’en ajouter aux cellules photovoltaïques de nouvelle génération des panneaux solaires.

Il faut savoir que celles-ci sont faites de minuscules couches de pérovskite, un cristal de titane et de calcium, plus efficace. Mais qui a le défaut de se dégrader plus vite que les cellules photovoltaïques faites de silicium.