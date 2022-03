Dépoussiérer les panneaux solaires pour économiser de l’énergie

En faisant passer une plaque métallique au-dessus d’un tel panneau, au préalable recouvert de poussière… Et en appliquant un courant électrique (12 kilovolts) entre la plaque et le panneau… On se retrouve avec une charge positive d’un côté, et négative de l’autre. Les grains de poussière se mettent à se repousser l’un l’autre.

Beaucoup d’énergie sauvée

Si ça pouvait être appliqué à grande échelle, ce serait beaucoup d’énergie sauvée.

Selon une des estimations de l’équipe du MIT, un mois de poussière et de sable dans le désert pourrait réduire de 40% la capacité d’un panneau solaire à accumuler de l’énergie.

Tout dépendant de l’endroit du monde où l’on se trouve, ces pertes varieraient entre 7 et 50%, selon une estimation du Laboratoire américain des énergies renouvelables.

Et beaucoup d’eau

Et ça pourrait aussi sauver beaucoup d’eau. En économisant sur le nettoyage, on pourrait économiser 45 milliards de litres d’eau par année… En se rappelant que plusieurs des grandes «fermes» de panneaux solaires sont dans des déserts.