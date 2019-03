Une centrale d’énergie solaire… en orbite!

Agence Science-Presse

4 mars 2019 à 7h00 4 mars 2019 à 7h00

Quel serait le meilleur endroit pour construire une station d’énergie solaire? Le désert du Sahara, l’Arizona et autres lieux où il fait soleil presque tout le temps? Un consortium chinois a une meilleure idée: construire cette station dans l’espace.

L’énergie ainsi récoltée serait transmise par micro-ondes ou laser à des radars sur Terre, qui convertiraient le tout en électricité.

Pas d’obstacle aux rayons du Soleil

Il faut rappeler que le fait que nous vivions sur Terre comporte un léger désavantage: une bonne partie de l’énergie du Soleil se perd dans l’espace avant d’atteindre nos panneaux solaires, à cause de l’atmosphère.

D’où l’idée d’une centrale spatiale. Accessoirement, celle-ci ne serait pas soumise aux fluctuations de la météo ou au cycle jour-nuit.

Imprimante 3D dans l’espace

Le coût d’une station d’un millier de tonnes — et d’un panneau solaire de plus de cinq kilomètres carré — en avait fait hésiter plus d’un au fil des années. Des estimations avaient été faites dans le passé par des Américains et des Japonais.

Or, selon les médias officiels chinois qui ont publié cette nouvelle à la mi-février, la technologie d’impression 3D pourrait faire diminuer radicalement la facture, en permettant la construction d’une partie de la centrale directement dans l’espace.