Les seins sous toutes leurs facettes

Lourds, petits, ronds ou longs, en forme de courges, de poires, de cerises ou de melons, ils sont partout dans le monde, près des coeurs, battants, nichés aux creux de dentelles, de dessous sportifs ou ballottant librement. Il s’agit des seins, bien entendu.

Nathalie Lagacé les présente sous toutes leurs facettes dans Le poids des seins, un album qu’elle a aussi illustré.

Pour les 12 ans et plus

L’ouvrage s’adresse au 12 ans et plus. Il aborde une variété de thèmes qui vont du féminisme au stéréotype en passant par l’égalité, la sexualité, l’acceptation et le courage.

Avec les seins vient l’inconfort du premier soutien-gorge, des premières serviettes ou tampons hygiéniques. «Pendant que certaines, de leur corps nouveau, se réjouissent, d’autres, songeuses, doutent, s’interrogent…»

Les seins attirent, séduisent et font même siffler. La publicité les affiche «superstars, photoshoppés, siliconés, surdimensionnés…» À l’aise ou non, les filles portent tout le poids de leurs seins désirés. «La ligne est mince entre être épanouie et utilisée.»

Des seins assumés

Nathalie Lagacé explique comment on en vient à avoir «des seins assumés qu’on est fière de porter».