Les saumons sont de retour à Toronto

Des visites gratuites pour observer leur remontée des rivières

Migration des saumons
Un pont qui enjambe le ruisseau Highland à Scarborough, d'où apercevoir la migration des saumons. Photo: TRCA
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 01/10/2025 par Charles-Antoine Rouyer

Des visites guidées gratuites en octobre permettront de voir la migration spectaculaire des saumons qui remontent les rivières de Toronto.

«À l’arrivée de l’automne, le refroidissement des eaux incite différentes espèces de saumons à entamer leur remarquable migration», explique Angela Wallace, directrice principale, Surveillance et gestion aquatiques, à l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région (TRCA), l’organisateur des visites.

«Les poissons quittent alors le lac pour remonter les rivières, les ruisseaux et les cours d’eau de la région du Grand Toronto, en direction de leurs frayères.»

Migration des saumons
Les sauts dans les airs spectaculaires des saumons pour franchir des obstacles sont notamment visibles à Toronto près de la Old Mill, dans le parc Étienne Brûlé. Photo: TRCA

Sauts d’obstacle

Les poissons remontent sur les lieux de leur naissance pour déposer leurs œufs. Ils doivent souvent franchir des obstacles, en sautant dans les airs.

Cette migration annuelle des saumons reflète la bonne santé écologique des rivières à Toronto, résume Trevor Pitcher, professeur au Great Lakes Institute for Environmental Research à l’Université de Windsor.

Publicité

«Les remontées de saumons indiquent généralement que l’écosystème du lac Ontario est en assez bonne santé, même si dans certains lacs, les populations sont moins florissantes.»

«Il y a des milliers de poissons. Entre 2 000 et 5000 dans la rivière Credit. Peut-être 10 000 en tout», ajoute Trevor Pitcher, qui étudie les saumons dans le lac Ontario depuis 1998, notamment dans la rivière Credit à Mississauga.

Migration des saumons
Un événement Adventures of Salmon. Photo: TRCA

Visites guidées

Les visites guidées s’inscrivent dans le programme du TRCA Adventures of Salmon. Elles se déroulent de Scarborough à Etobicoke, en passant par le centre-ville de Toronto, le long de différents cours d’eau:

  • l’embouchure de la rivière Don, dans le parc Bidaassige, le 4 octobre;
  • le ruisseau Highland dans le parc Morningside à Scarborough, le 11 octobre;
  • la rivière Humber au parc Raymore, le 18 octobre.

Le TRCA répertorie les principaux lieux de migration et les Torontois peuvent même signaler leurs propres observations. «La rivière Humber, au parc Étienne-Brule, est un endroit idéal pour les observer sauter par-dessus le barrage», confie Angela Wallace.

Pour Trevor Pitcher, «les meilleures rivières (à mon avis) pour observer les poissons en mouvement sont la rivière Credit (autour de Streetsville) et la rivière Ganaraska à l’Est de Toronto.»

Publicité

Les saumons de l’Atlantique s’étaient acclimatés à l’eau douce du lac Ontario après la dernière période glaciaire. Mais ils ont disparu du lac Ontario après 1898, rappelle Angela Wallace.

saumons
Allez! Encore un petit effort! Photo: TRCA

Ensemencement après la disparition

Les exploitations industrielles sur les rivières bloquaient les remontées. Les saumons ne pouvaient plus se reproduire. La dégradation de leur habitat, notamment la déforestation, a aussi contribué à leur disparition.

«Les salmonidés (saumons et truites) sont sensibles au stress environnemental, et ne peuvent survivre ou maintenir leurs populations dans des habitats dégradés», rappelle Angela Wallace.

Des obstacles infranchissables ont été supprimés. Le reboisement des berges et l’amélioration de la qualité de l’eau ont participé au retour des saumons. Après plusieurs efforts de réensemencement, notamment pour la pêche sportive, la population de saumons va remonter à partir de 1965.

«Les efforts de restauration menés dans les rivières et le long du littoral de Toronto ont amélioré l’habitat, la qualité de l’eau et la connectivité, permettant à ces espèces de revenir et de prospérer», précise Angela Wallace.

Publicité
Migration des saumons
Une activité de la TRCA non loin d’une rivière de Toronto. Photo: TRCA

Retour du saumon de l’Atlantique dans le lac Ontario

Mais le principal saumon dans le lac Ontario aujourd’hui vient du Pacifique, le Chinook. «Il y a aussi des saumons de l’Atlantique et Coho, ainsi que des truites arc-en-ciel et brunes. Le saumon de l’Atlantique est la seule espèce originaire du lac Ontario. Toutes les autres espèces ont été introduites», explique Angela Wallace.

Par contre, depuis 2006, un programme de restauration du saumon de l’Atlantique dans le lac Ontario, Bring Back the Salmon, semble porter ses fruits.

Ces saumons pourraient même être consommés, mais dans les limites fixées par le gouvernement provincial. Il est recommandé de manger les poissons les plus petits. Car plus un poisson est gros et plus les produits toxiques seront concentrés, notamment dans les poissons carnivores, comme les saumons.

Il faudra préférer les parties maigres du poisson, car les produits toxiques se concentrent davantage dans les graisses.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur