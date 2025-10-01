Les saumons sont de retour à Toronto

Des visites guidées gratuites en octobre permettront de voir la migration spectaculaire des saumons qui remontent les rivières de Toronto.

«À l’arrivée de l’automne, le refroidissement des eaux incite différentes espèces de saumons à entamer leur remarquable migration», explique Angela Wallace, directrice principale, Surveillance et gestion aquatiques, à l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région (TRCA), l’organisateur des visites.

«Les poissons quittent alors le lac pour remonter les rivières, les ruisseaux et les cours d’eau de la région du Grand Toronto, en direction de leurs frayères.»

Sauts d’obstacle

Les poissons remontent sur les lieux de leur naissance pour déposer leurs œufs. Ils doivent souvent franchir des obstacles, en sautant dans les airs.

Cette migration annuelle des saumons reflète la bonne santé écologique des rivières à Toronto, résume Trevor Pitcher, professeur au Great Lakes Institute for Environmental Research à l’Université de Windsor.