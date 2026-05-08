Les résidents temporaires seront suivis de plus près, promet la ministre

Cette semaine, l’actualité politique fédérale a été dominée par la nomination de la gouverneure générale Louise Arbour. Parmi les autres nouvelles: on veut que les visas des résidents temporaires soient mieux tracés; grosse commandes d’avions fabriqués au Canada; de l’aide pour les entreprises canadiennes d’acier et d’aluminium; OpenAI a enfreint les règles, mais ne sera pas sanctionnée; un comité du Sénat veut plus de clarté sur les sanctions contre l’unilinguisme des agences publiques.

Tracer les sorties des résidents temporaires

La ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté (IRCC), Lena Metledge Diab, a comparu lundi devant un comité de la Chambre, pour réagir au rapport de la vérificatrice générale (VG) sur les étudiants étrangers et les cas de fraude en immigration.

Deux éléments en ressortent: IRCC va mettre en place un système de suivi de la sortie de tous les résidents temporaires dont le permis a expiré ou qui a fait l’objet d’une enquête puis d’un renvoi, «d’ici la fin de l’automne», affirme la ministre.

Elle a également fait valoir que sur les 153 000 cas examinés et signalés comme potentiellement non conformes par la VG, 64% ont toujours un statut valide au Canada; 14% ont soumis une demande d’asile et n’étaient plus sujets aux mesures de conformités pour les étudiants.

En revanche, la ministre et son sous-ministre, Ted Gullivan, n’ont pas pu dire combien de personnes sur 33 000 dont le statut est expiré depuis 2023 et 2024 ont quitté le pays. «Certains sont peut-être encore au Canada sans avoir demandé de nouveau permis», a avancé Lena Metledge Diab.