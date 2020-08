Les Raptors reçus trois sur trois

Les réactions

Norman Powell (sur le mouvement « Black Lives Matter »): « Je veux continuer à utiliser ma voix er ma plateforme pour entraîner des changements non seulement au sein de ma comunauté mais aussi dans le monde entier. C’est un moment unique pour nous et je ne veux pas que le basket-ball soit une distraction qui occulte ce mouvement et le combat que nous menons. Je vais continuer à utiliser ma plateforme pour le bien et pour faire changer les choses. J’attends des dons et je continue de faire ma part du travail. »