Fred VanVleet porte les Raptors face au Heat

Miami reprend le quart temps en rendant la pareil aux Raptors avec un 7-0 et passe devant (25-26). Les Torontois répondent à nouveau par un 8-0 et prennent le contrôle de la rencontre. La deuxième partie de ce deuxième quart est plus compliquée pour les Torontois en attaque. Ils perdent de nombreux ballons (9) et voient le Heat recoller. Une bonne défense leur permet malgré tout de garder un léger avantage à la pause (44-48). Siakam (15 points) et VanVleet (13) sont les leaders offensifs de l’équipe à la pause. Côté défense, Miami, meilleures adresse à 3-points de la ligue est limitée à 5/23 dans l’exercice.

17 points d’avance puis…

Un très bon début de 3e quart de la part d’OG Anunoby (5 points) et ses coéquipiers permettent à la franchise canadienne de créer l’écart. VanVleet et Siakam sont dans un grand soir. Gasol inscrit un tir de loin et Lowry provoque la faute, +17 Raps (68-51).

Miami réussit de nouveau un 7-0 et revient à -8 puis -5 sur un tir d’Adebayo en tête de raquette et une pénétration de Dragic (72-77).

VanVleet est l’homme de cette fin de troisième quart avec deux tirs primés, deux lancers francs et une passe décisives à l’intérieur pour Ibaka. Il permet à Toronto de rester devant malgré les efforts de Tyler Herro et un panier acrobatique de Dragic au buzzer (79-84).