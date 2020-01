Les Raptors explosent les Wizards avec un score record

Autre gros point positif de cette victoire fleuve, aucun joueur n’a joué plus de 30 minutes. Lowry finit avec 11 points et 8 passes en 22 minutes. Ibaka signe 15 points et 8 rebonds en 26, tandis qu’Anunoby a conclu son match très solide avec 18 points et 4 interceptions en 26 minutes.

A l’inverse, les Timberwolves ont dû batailler durant 48 minutes pour finalement s’incliner 116-114 dans l’Indiana. Un avantage de plus pour les champions en titre dans l’optique de samedi soir.

Le fil du match

La défense des Raptors entre bien dans le match. Washington perd 4 ballons lors les 4 premières minutes de jeu. Gasol et Siakam inscrivent chacun 5 points et TO mène 14-5.

Les Torontois continuent sur leur lancée en défense et cadenassent totalement l’attaque visiteuse. Powell signe son entrée avec une interception et un dunk (20-7). Washington compte autant de balles perdues (7) que de points inscrits sur la première moitié du premier quart.