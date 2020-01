DeMar DeRozan tient sa revanche sur les Raptors

Siakam donne redonne l’avantage avec un 1/2 aux lancers (101-100), mais sur la possession suivante Belinelli bénéficie d’une position de tir idéale à 3-points et ne manque pas la cible (101-103). Siakam a, dans la foulée, la balle de l’égalisation et rate un tir qu’il ne manque jamais d’habitude, après un beau mouvement dos au cercle. DeRozan ne tremble pas et donne 4 points d’avance aux lancers (101-105).

Il reste 9 secondes. Lowry marque très rapidement à 3-points (104-105) avec 4,8 secondes à jouer. San Antonio prend un temps mort. Aldridge est envoyé aux lancers et manque les deux. Toronto n’a plus de temps mort. Siakam s’empare du rebond et fonce pour se rapprocher le plus près possible de la ligne à 3-points adverse. Il parvient à tirer à 10 mètres mais manque complètement la cible. Victoire des Spurs 104-105.

Réactions

Pascal Siakam (ailier des Raptors):

DeMar DeRozan (arrière des Spurs): « Ce retour de notre part en dit beaucoup. C’est une grosse équipe. En étant menés comme nous l’étions, être capable de se battre, de revenir et de gagner [ça en dit beaucoup]. Surtout à l’extérieur. »