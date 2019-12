Les Raptors viennent à bout d’accrocheurs Wizards

La vie sans Siakam, Gasol et Powell, tous blessés lors de la couteuse victoire à Detroit mercredi (99-112), a commencé pour les Raptors de Toronto. Le retour de Fred Vanvleet vendredi n’était pas de trop pour Nick Nurse.

L’entraîneur en chef des Raptors est parti avec un 5 composé de FVV, Lowry, McCaw, Anunoby et Ibaka pour affronter les Wizards. Comme leurs hôtes, les visiteurs sont plombés par les blessures (7 absents dont John Wall) et occupaient une triste douzième place à l’est avec un bilan de 8 victoires pour 18 défaites au coup d’envoi de la rencontre.

C’est donc à priori un match facile qui attendait les champions en titre, qui devaient tout de même se méfier de la meilleure attaque de la NBA, tout en espérant les largesses d’une des pires défenses.

Au final, les Wizards ont été fidèles à eux-mêmes et ce qu’ils montrent depuis le début de saison. Leur défense a été médiocre en première mi-temps et leur attaque les a tenus dans le match sur la première partie du match, avant de les ramener en deuxième mi-temps, dans le sillage d’un Bradley Beal en feu (37 points), bien secondé par Ish Smith (26 points).

Lowry et Ibaka en patrons

Heureusement pour eux, les Raptors ont pu compter sur l’expérience de leur duo Lowry (26 points, 9 passes)-Ibaka (23 points, 10 rebonds et 3 contres) et sur un VanVleet proche d’un triple double (18 points, 9 rebonds et 8 passes) pour résister au retour et s’imposer finalement de peu (122-118).