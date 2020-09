Les Raptors se retrouvent et égalisent à 2-2!

Point stats à la mi-temps: ça défend dur mais Boston shoote tout de même à 44% contre 33 à TO, en revanche trou d'air vert de loin 4/19 (21%) 9/26 pour TO (34%). In the paint c'est un carnage pour Boston 24-10. 2nde chance pour Toronto 4-13 (5 reb off). Contre-attaque 7-4.

— Mike Laviolle (@Miky_YG) September 5, 2020