OG Anunoby garde les Raptors en vie!

Le petit meneur chauffe et va prendre les choses en main avec un tir à 3-points et deux lancers inscrits (66-65). Le momentum de la rencontre semble tourner en faveur des Torontois. Siakam marque enfin à 3-points, Lowry à mi-distance, les Raps sont devant (68-70). L’avantage est malheureusement de courte durée. Walker marque de loin et Williams dunk au cœur de la défense avec la faute (77-74). Après trois quart, les hommes de Nick Nurse comptent 4 points de retard (80-76).

📸 | Views thru 3 pic.twitter.com/VHFHdqen3U — Toronto Raptors (@Raptors) September 4, 2020

Toronto profite de nombreux joueurs de rotation présents sur le terrain côté Boston pour faire un bon début de quatrième. Siakam donne deux caviars à VanVleet à 3-points, provoque la faute et met ses deux lancers (81-83). Cette ultime période est indécise. Les deux équipes sont au coude à coude à 4 minutes de la fin (95-95).