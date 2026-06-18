Les pigeons voyageurs auraient le compas dans le foie

Comment les pigeons voyageurs s’orientent-ils pour revenir à la maison? Au lieu d’avoir le compas dans l’oeil, il est possible qu’ils l’aient dans… le foie.

La recette: les globules blancs du foie accumulent du fer et c’est lui qui agirait comme compas interne lorsque le soleil est caché par les nuages, écrivent une vingtaine de chercheurs de trois institutions allemandes, le 28 mai dans la revue Science.

Le champ magnétique terrestre

Mais d’autres experts ne sont pas certains, et l’hypothèse de l’oeil, à l’intérieur duquel des protéines réagiraient à l’orientation du champ magnétique terrestre, n’est pas sur le point d’être abandonnée.

Ce qui semble sûr pour les biologistes depuis longtemps, c’est que les animaux utilisent le champ magnétique de notre planète pour s’orienter lors de longs déplacements. Mais par quel mystérieux mécanisme l’utilisent-ils, le débat se poursuit depuis tout aussi longtemps.

Par exemple, les chauve-souris et les requins n’ont pas cette protéine dans leurs yeux, mais semblent bel et bien s’orienter en fonction du champ magnétique.