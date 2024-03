Les peuples de l’Île de Pâques avaient-ils leur propre écriture?

Pas seulement une culture orale

Avec cette recherche, Silvia Ferrara remet donc en question l’explication largement répandue selon laquelle les peuples de Rapa Nui se seraient inspirés de l’écriture des colons européens, arrivés en 1722, pour inventer le rongorongo.

Prouver l’invention du rongorongo, indépendamment d’une influence extérieure, constituerait une découverte considérable, parce que l’on attribue traditionnellement l’invention de l’écriture à seulement quatre régions distinctes: Mésopotamie, Égypte, Chine et Amérique centrale.

Les îles de la Polynésie, dont fait partie l’île de Pâques, sont identifiées comme une région de culture orale.

En 2011, l’analyse radiocarbone de deux des tablettes les avait datées entre 1812 et 1836 pour l’une, et entre 1830 et 1870 pour l’autre. Depuis, Silvia Ferrara et ses collègues ont daté quatre tablettes supplémentaires, dont une remonterait aux années situées entre 1493 et 1509, soit plus de deux siècles avant l’arrivée des Européens.

Moins de 30 tablettes pour résoudre le mystère

Le radiocarbone ne permet toutefois que d’estimer le moment où a été coupé l’arbre, et non le moment de la gravure du rongorongo. Mais Silvia Ferrara précise que le bois centenaire est souvent inadapté à de la gravure précise.