Les Parents s’y mettent… pour prévenir le décrochage scolaire

Né de l’initiative de parents francophones établis dans le Grand Toronto, le groupe communautaire Les Parents s’y mettent accompagne les familles nouvellement arrivées pour les aider à mieux comprendre le système scolaire ontarien et à suivre de près le parcours éducatif de leurs enfants.

Khadidiatou Ndiaye, travailleuse sociale et coordonnatrice des ateliers, explique que des parents ont eux-mêmes lancé l’initiative. Ils ont connu les écueils de l’établissement dans un nouveau pays.

Au cœur de leur démarche: la prévention du décrochage scolaire. «Une réalité qui peut toucher toutes les familles, mais particulièrement les familles francophones nouvellement arrivées», explique-t-elle à l-express.ca.

Le décalage culturel constitue, selon elle, un défi de taille. Dans plusieurs pays africains, l’éducation de l’enfant repose sur un cercle élargi. Famille, voisins et communauté se partagent l’encadrement.

En Ontario, ce filet ne se retrouve pas nécessairement sous la même forme. Les parents doivent donc souvent partir eux-mêmes en quête de l’information pour décoder le fonctionnement du système scolaire.