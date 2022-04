Les matelas pour bébés Kadolis maintenant au Canada

Ces matelas, protège-matelas imperméables et draps coûtent un peu plus cher que les modèles que l’on retrouve en grande distribution, conçus en mousse (qui est un dérivé du pétrole) par exemple. «Mais ils sont plus durables, et bien sûr plus respectueux de l’environnement et de la santé des bébés», indique la représentante à Québec Solène Guihaumé.

Kadolis a même éliminé le plastique de ses emballages et, à long terme, compte trouver ou former des fournisseurs locaux pour réduire l’empreinte du transport.

Experts du sommeil

Vladimir Swistunow s’entoure aussi de professionnels du sommeil pour développer ses produits et garantir une meilleure santé des bébés… Et des adultes, puisqu’en Europe, il offre aussi un catalogue plus complet de matelas, draps, oreillers, pyjamas pour tous les âges.

C’est «la demande de nombreux clients québécois et d’expatriés français au Canada, qui connaissaient déjà la marque», qui a incité Kadolis à faire le saut de notre côté de l’Atlantique.

Et, oui, «Kadolis» vient du mot «cadeau», «parce que des bébés qui font leurs nuits, c’est un cadeau!»