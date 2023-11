Les Maple Leafs s’envolent vers la Suède

Plusieurs joueurs suédois dans l’équipe

Les Maple Leafs comptent sur plusieurs joueurs originaires de la Suède. William Nylander, actuellement le meilleur pointeur de l’équipe, représente le pays aux événements internationaux.

Calle Jarnkrok, John Klingberg, Timothy Liljegren, William Lagesson et Pontus Holmberg sont également natifs de ce pays.

Un capitaine suédois pendant plus de 10 ans

Détenteur de plusieurs records de franchise, Mats Sundin a disputé 14 saisons à Toronto. Nommé capitaine lors de la saison 1996-1997, il a été le premier Européen à devenir capitaine des Leafs.



Sundin est toujours dans l’entourage des Leafs et sera sur place à Stockholm. Ayant été le coéquipier de Tie Domi, père de Max, durant plusieurs saisons, Sundin est un ami proche de Max Domi.



Ce dernier a dit avant le départ qu’il avait hâte de voir d’où vient son ami. « Ça fait longtemps qu’il essaye de me convaincre d’aller le visiter; là c’est la parfaite occasion. »

L’excitation des joueurs et des partisans

Les joueurs des Maple Leafs attendaient ce voyage avec impatience. William Nylander disait que sa grand-mère et plusieurs de ses amis pourraient enfin le voir jouer avec les Leafs pour la première fois.



Le défenseur québécois Simon Benoit, récemment rappelé des Marlies, avait dit à l-express.ca avoir très hâte au voyage. « Je ne suis jamais allé en Europe et j’ai vraiment hâte de voir ça et découvrir une nouvelle culture. »



Quant aux vétérans John Tavares et Mark Giordano, ils disaient être très contents pour leurs coéquipiers qui allaient pouvoir voir leurs familles et amis. « Willy va être notre guide et ça va être le fun », disait le capitaine.