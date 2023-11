Les Maple Leafs l’emportent à l’arraché face aux Flames

Le cauchemar des Maple Leafs s’est poursuivi. Les visiteurs ont créé l’égalité (AJ Greer) en début de la troisième période. Les huées se sont fait entendre dans l’Aréna Scotiabank.

Prolongation divertissante et tirs de barrage

Les deux équipes ont profité de plusieurs occasions de marquer en période de prolongation mais les deux gardiens ont résisté. Un 3 contre 3 très enlevant qui a semblé faire plaisir aux amateurs.

Les Maple Leafs l’ont emporté en tirs de barrage grâce aux buts de Mitch Marner et Max Domi. Victoire de 5-4 pour Toronto.

Échos de vestiaire

Rencontré après la partie, le défenseur Simon Benoit était somme toute content de la performance de l’équipe.

« C’est sûr que c’était 4-1, mais ça fait partie du hockey et je pense qu’on est quand même resté dans la game. On s’est ressaisi après qu’ils aient égalisé et on a remis de la pression et gagné la partie par après. On est resté ensemble et on est sortis avec la victoire et c’est ca l’important », a-t-il dit.