Les IA génératives comme ChatGPT deviennent de plus en plus stupides

Plus on avance dans le temps, plus le contenu de l’ensemble d’Internet sera «pollué» par des créations de l’intelligence artificielle comme ChatGPT. Mais à partir de quel seuil cela commencera-t-il à nuire au développement… de l’IA?

C’est le paradoxe de ces outils capables de générer une quantité astronomique de contenu à partir de l’ensemble du savoir humain disponible sur Internet.

Le savoir en question a beau être immense, il n’en a pas moins des dimensions finies. Par conséquent, plus des IA comme ChatGPT produisent… plus leurs contenus se répandent aux quatre coins d’Internet… et plus les IA suivantes produisent du contenu qui s’appuie sur le contenu des IA précédentes.

Incluant leurs erreurs, leurs interprétations faussées ou leurs inventions.

Effondrement

Une étude parue en juillet 2024 dans la revue scientifique Nature appelait cela un «effondrement du modèle».