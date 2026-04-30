Les forêts tropicales récupèrent plus vite que prévu

Les forêts tropicales qui se reconstituent après une perturbation majeure, comme une coupe à blanc, récupèrent 90% de leur biodiversité (végétaux, animaux et autres organismes vivants) après seulement 30 ans.

Une bonne nouvelle, si on se rappelle que plus de 60% des forêts tropicales ont été détruites ou sévèrement endommagées par la déforestation. D’autant plus qu’elles abritent plus de la moitié des espèces végétales et animales connues.

C’est dans cette optique que le chercheur en sciences de l’environnement Timo Metz et une équipe de chercheurs de plus de 30 institutions de huit pays ont mesuré la capacité de restauration des forêts tropicales secondaires.

La forêt de l’Équateur

Leur étude a porté sur 16 groupes d’organismes vivants (végétaux, champignons, insectes, etc.), sur un total de 62 sites, en Équateur.

Les chercheurs se sont rendu compte qu’après 30 ans, les forêts secondaires avaient récupéré plus de 90% de la biodiversité. L’étude révèle aussi que la composition de ces forêts présente 75% de similarités avec celles des forêts anciennes.