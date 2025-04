Brûlage dirigé annuel à High Park

Avant l’arrivée des Européens et l’urbanisation, ces incendies de broussailles se déclenchaient aussi naturellement et contribuaient au maintien de la savane à chênes. En 1997 et 1998, la Ville de Toronto a mené des essais pilotes, et c’est à partir de 2001 que le programme de brûlage dirigé est devenu une pratique officielle.

Ce 17 avril, trois parcelles ont été brûlées successivement, couvrant au total 5 hectares (sur les 161 hectares de High Park).

«Les chênes centenaires présents dans le parc étaient en déclin sans la régénération», a expliqué Jason Sickel, le spécialiste engagé par la Ville de Toronto pour réaliser l’opération. «Le brûlage va contribuer à la repousse de chêne noir ainsi que des chênes blancs et rouges», a précisé Jason Sickel.

Le feu se propage rapidement

«D’après les conditions météorologiques aujourd’hui, la température et le vent, le feu devrait se propager de 6 à 22 mètres par minutes dans les zones de hautes herbes, et de 4 à 13 mètres par minutes dans les zones plus vertes», a ajouté Jason Sickel. Un être humain marche en moyenne à 1,4 mètre à la seconde.

«L’intensité du feu sera de 2-3 dans les hautes herbes et 1-2 ailleurs lorsque ce sont surtout les feuilles de chêne qui brûlent. Le feu ne sera pas trop chaud pour ne pas endommager les arbres en place, mais suffisamment chaud pour brûler le reste», a précisé celui qui s’identifie comme le «boss du feu» avec un sourire en coin.